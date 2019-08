Doek valt voor restaurant Den Uiver in Megen

Het restaurant was in handen van eigenaar Alexander Bout. De rechtbank in Oost-Brabant verklaarde zijn bedrijf About bv woensdag al failliet. Als curator is Olaf Poorthuis aangesteld. Het is onbekend of er kansen zijn op een doorstart. Eigenaar Bout bevestigt het faillissement van zijn restaurant maar kan of wil op dit moment niet verder ingaan op de zaak. ,,Dat is nu aan de curator.”