Doelpalen vernield, auto op het hoofdveld: sv TOP worstelt met hangjeugd in Oss

Dier gewond? Ambulance kan voortaan áltijd komen

17 juli UDEN/RAVENSTEIN - Zie of heb je een dier in nood? Voortaan hoef je je in deze regio dan geen zorgen meer te maken of er een dierenambulance beschikbaar. Reden: de nieuwe, nauwe samenwerking tussen de stichting Hokazo uit Uden en de regionale Dierenambulance Brabant Noord-Oost in Ravenstein.