Dokter Wim gaat met pensioen: ‘Moeilijke mensen bestaan niet, wél mensen die het moeilijk hebben’

Begrijp ‘m niet verkeerd, Wim de Grauw hóudt van zijn vak, van het ambacht, en van zijn patiënten. Van de speciale band die mensen met ‘dokter Wim’ hebben, van altijd overal achterom kunnen komen, dat mensen altijd blij zijn dat hij er is, juist ook in een moeilijke situatie, en ze heel veel vertellen. ,,Je stapt zomaar binnen bij mensen en je bent welkom. Dat voelt heel nabij. Mensen praten met de huisarts over hun lichamelijke klachten, maar ook over de verslaving van een kind, of hun partner misschien gaat dementeren. Als iemand weet dat hij zal sterven, voer je gesprekken over wat nog belangrijk is, dan sta je stil bij de kern van het bestaan.”