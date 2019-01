Na 60 jaar is jubilaris Tiny nog altijd blij met zijn besbas: ‘Het is net een vrouw’

2 januari SCHAIJK/HERPEN - Er gaat bijna geen dag voorbij of Tiny van Boekel (73) uit Schaijk speelt op zijn blaasinstrument. Een grote koperen besbas. ,,Het is een prachtig instrument en je kunt hem, net als een vrouw, echt omarmen”, grapt de in Herpen geboren en getogen muzikant van de Herpense muziekvereniging St. Hubertus.