Dolken, vuurwapen en nepwapen ingeleverd bij politie in Uden

Bewoners Kerkstraat Vorsten­bosch, willen jullie bomen van de gemeente Bernheze in jullie voortuin?

17 oktober VORSTENBOSCH - Extra bomen in de her in te richten Kerkstraat in Vorstenbosch? Kan niet, zegt Bernheze, te weinig ruimte. Maar eureka: bewoners van de straat krijgen de vraag of zij zélf gemeentelijke bomen in hun voortuin willen planten.