Dolle Dinsdag 2.0. in Oss is toekomstbestendig

Nu de kermisfeesten voor het tweede jaar op rij niet doorgaan, pakt uitbater Antoine van den Bergh de handschoen op. Met een muziekprogramma én met roze feesten. Vorige zomer doopte hij die nog ‘Foute Dinsdag’, omdat de Dolle Dinsdag nu eenmaal in het centrum was. Maar nu het homofeest helemaal niet meer terugkeert op de kermis, spreekt de kroegbaas van Dolle Dinsdag 2.0. Compleet met dragqueens en optredens van lokale artiesten.

Lovely Tuesday

In het stadshart beleefde ‘Lovely Tuesday’ intussen een voorzichtige eerste editie. De themadag draait om lief zijn voor elkaar. Op sociale media en posters bij attracties wordt opgeroepen om op oliebollen te trakteren of een familielid mee naar de kermis te nemen. Volgend jaar moet de dag grootser worden aangepakt. Met een feest bij de horeca op de Eikenboomgaard en verkleedpartijen in het blauw-geel: de kleuren van Oss.

Van den Bergh is het totaal niet eens mee het centrummanagement: ,,Dolle Dinsdag is echt niet achterhaald, al twintig jaar trekt het evenement veel mensen naar de Osse kermis. Het zou jammer zijn als het uit het straatbeeld zou verdwijnen, die dragqueenshows zijn gewoon leuk. Als Dolle Dinsdag niet meer past in deze tijd, dan is de Gay Parade ook achterhaald. Daarbij: ik heb nog geen goed beeld wat ‘Lovely Tuesday’ inhoudt, wellicht komt die duidelijkheid nog.”

Klagers

Terwijl DreamCast het publiek bespeelt met fijne meezingers, meldt Van den Bergh dat er toch klagers zijn geweest. ,,Ik heb het idee dat die mensen alleen klagen als de muziekstijl hen niet aanstaat. Bij Nederlandstalige muziek hoor je niemand, maar als er rockabilly wordt gespeeld, wordt er wel geklaagd. Ik heb overigens continu iemand rondlopen die het aantal decibellen in de gaten houdt. Ach, klagers houd je altijd.”

Verkiezingen

Daisy D-zire (op zijn paspoort staat Jouri Heerkens) uit Tilburg is voor de tweede keer in ‘t Berghje om dragqueenshows te verzorgen. Hij onderschrijft de woorden van Van den Bergh: ,,Dit soort evenementen is juist upcoming, er is zelfs een populair Amerikaans programma, getiteld Dragrace en de vraag naar dragqueens neemt toe.” Heerkens kwam in het wereldje door voor de grap mee te doen aan een travestietwedstrijd. ,,Geholpen door professionals heb ik al verschillende verkiezingen gewonnen. Het is leuk om weer in Oss te zijn.”