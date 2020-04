Door brand getroffen ABC Restaurant in Velp krijgt deze zomer een nieuw jasje

,,Afgezien van de wereldproblematiek gaat het goed’’, zegt Maarten Meurs, eigenaar van ABC (American Buffet Corner). Hij is maandag begonnen met de nieuwbouw van zijn restaurant. Direct nadat de bouwvergunning is goedgekeurd.



,,Het oude hoofdgebouw wordt helemaal gesloopt. Het was het hart van het bedrijf. Niet alleen door de restaurants, ook de stroomkasten zaten hier. Door de brand is alles zo zwaar beschadigd, dat herstellen geen zin heeft. Er komt een geheel nieuw gebouw voor in de plaats. Met een moderne en hippere uitstraling.’’