Door brand getroffen school in Oss kan kinderen maandag 'gewoon' ontvangen

Stille Getuigen Energiepro­bleem van nu is niet nieuw: Jurgens zorgde in 19e eeuw voor de kachel, het personeel voor de kolen

21 september OSS - Er worden tegenwoordig huizen gebouwd waarvoor geen elektriciteit beschikbaar is. Ook geen gas want daar moeten we juist van af. Dus komt er tijdelijk een generator in de tuin maar altijd nog voor een jaar of vier, volgens de persberichten.