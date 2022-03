Door corona geteisterd Vocaal Ensemble Oss brengt nu alsnog passieconcert

Snelfiets­rou­te Oss-Uden: bij mooi weer een goed alterna­tief voor A50 (al hobbelt en trilt het hier en daar)

OSS/UDEN - Met de voltooiing van de fietstunnel in Nistelrode is de snelfietsroute van Oss naar Uden, of andersom, af. Dáchten we. Maar waar in Uden nog de laatste paar honderd meter aangelegd wordt, is het asfalt van de fietsstraat in Oss alweer bijna aan vervanging toe, zo ondervond verslaggeefster Laura Romanillos.

26 maart