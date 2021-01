De knieblessure als de kiem van haar langjarige, fysieke malheur, ja, die haalt ze vrij eenvoudig voor de geest. Heesche Yvonne Lankhaar (33) daalde in 2010 na een pittige bergtocht in het Afrikaanse Malawi af over een pad van losliggende stenen ‘met weinig grip’. ,,Niet fijn, maar voor een goed getraind iemand als ik was, geen enkel probleem eigenlijk. In eerste instantie leek er ook niks aan de hand, maar terug in Nederland kreeg ik steeds meer last van m’n knie; met name bij het sporten. Ik voetbalde in die tijd bij de Rotterdamse studentenvereniging Anti-Barbari. Nogal fanatiek, ja. Als mid-mid.”