Doorrijder Osse Nieuwjaarsnacht nog spoorloos na veroordeling tot vier jaar cel

videoOSS/DEN BOSCH - De 41-jarige Utrechter die woensdag in hoger beroep een celstraf van vier jaar kreeg voor het doorrijden nadat hij in de Osse Nieuwjaarsnacht een 30-jarige Osse vrouw aanreed, is nog spoorloos. De man kwam niet opdagen bij de strafuitspraak.

In de Osse nieuwjaarsnacht van 2018 reed de Utrechter een 30-jarige vrouw aan op de Berghemseweg in Oss. Vervolgens reed de dader door. Hij was onder invloed van alcohol en net voordat hij de vrouw aanreed, had hij op de nabijgelegen Oostwal al een auto geramd die voor het rode verkeerslicht stond te wachten.

Na zijn dollemansrit hield de Utrechter zich gedeisd. Pas ruim een week later werd hij opgepakt nadat hij zichzelf meldde bij de politie.

In eerste instantie kreeg de man twee jaar celstraf, maar in hoger beroep kreeg hij vier jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. Hij werd tegelijkertijd ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

Openbaar Ministerie: ‘Dit was niet de afspraak’

De Utrechter had bij de uitspraak van het hoger beroep moeten zijn, maar bleef weg. En dat was niet de afspraak. ,,Aangezien er eerder geen concrete data waren voor het hoger beroep, mocht de verdachte de zaak in vrijheid afwachten. De afspraak die gemaakt werd, was dat hij bij de zittingen aanwezig moest zijn. Twee weken geleden was hij er, maar vandaag ontbrak hij. En hij heeft zich ook niet gemeld. Nu staat hij als gesignaleerd in het systeem, dus de politie en marechaussee weten nu dat hij de gevangenis in moet", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.