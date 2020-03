‘Dorps aannemertje’ uit Schaijk trots dat hij de kostbaarste monumenten toevertrouwd krijgt

SCHAIJK - Herbouw van de afgebrande villa Zionsburg in Vught, restauratie van de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen en het in oude staat terugbrengen van het roze kasteel in het voormalige Land van Ooit. Bouwbedrijf Van Dinther uit Schaijk doet alleen bijzondere projecten. ,,Had ik rijk willen worden, dan had ik met dit bedrijf beter in de projectontwikkeling kunnen gaan.”