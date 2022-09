Dorpsblad Over d’n Dam ziet het dorpse als voordeel: ‘Mensen doen bijna altijd mee’

Natuurlijk staat de spectaculaire promotie van voetbalclub VESTA’19 prominent op de voorpagina van het laatste julinummer van dorpsblad Over d’n Dam. ,,Maar die onderste foto is waardeloos”, mopperen de redacteuren Riëtte van den Heuvel, Monique Brands en Ellen Megens. Het is een actiefoto die veel te groot is opgeblazen en daardoor heel wazig en korrelig. ,,Dat had de vormgever ook wel mogen zien”, zeggen de dames.