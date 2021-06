Dorpshuizen nemen een doorkijkje naar en in de toekomst

Milieu­dienst onderzoekt vernieling dassen­burcht Oss, GroenLinks stelt vragen

16 juni OSS - Is de dassenburcht in het Osse Keltenbosje inderdaad moedwillig vernield en wie is daar dan verantwoordelijk voor? Met deze vragen gaat de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) donderdag op pad. De dienst reageert op een melding van stichting Das & Boom.