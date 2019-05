Dorpsraad Berghem wil aanpassing centrumplan: ‘Anders stopt Berghem Events met organiseren kermis’

De dorpsraad kreeg pas recent lucht van de plannen om achter dorpshuis De Berchplaets 21 woningen met parkeergelegenheid te bouwen. ,,We hebben in het verleden al meermalen verzocht om informatie over het centrumplan, maar steeds kwam er niks concreets op tafel", verklaart dorpsraadvoorzitter Pieter van Houten. Nu blijkt dus dat het Meester Gielenplein in oppervlakte wordt gemarginaliseerd. ,,De ruimte die overblijft is te klein om de kermis in de huidige opzet te handhaven of zelfs voor de feesttent met Koningsdag. Ook is er onvoldoende ruimte voor het opstellen van de wagens voor de Verlichte Optocht.”

De dorpsraad van Berghem herinnert het gemeentebestuur van Oss eraan dat er in de aanvankelijke centrumplannen een evenemententerrein was ingetekend achter De Berchplaets. ,,Het plein voor de kerk is te klein en staat altijd vol auto's voor de Albert Heijn en het zorgcentrum. Hetzelfde geldt in zekere zin voor het parkeerterrein aan de voorzijde van De Berchplaets. Als de plannen achter De Berchplaets niet gewijzigd worden, wordt de kermis versplinterd over een aantal straten. Berghem Events, dat de kermis net nieuw leven heeft ingeblazen, heeft al aangegeven dat ze er geen heil in zien om het dan nog te organiseren.”

Omwonenden