Dorpsraad Geffen ‘onthutst’ over schrappen buslijn 90 in weekeinde

Busmaatschappij Arriva, dat in opdracht van het provinciebestuur het openbaar busvervoer uitvoert, heeft enkele weken geleden de plannen gepresenteerd. In deze zogeheten Transitieplannen is voor 2022 ook een andere opzet gemaakt voor buslijn 90. Dat is de busdienst die tussen Oss, Heesch, Geffen, Nuland, Rosmalen en Den Bosch rijdt. Volgens Arriva wordt deze buslijn te weinig gebruikt, vooral in het weekeinde. ,,In ieder geval te weinig om een buslijn rendabel te laten rijden. En tel daarbij nog op dat we door corona op zo'n 50, 60 procent van het normale reizigersaanbod zitten”, stelt woordvoerster Tamara Vannuys van Arriva.