Dorpsraad Geffen: spijtig dat Oranje kliko verdwijnt

Voorzitter Hans Hendriks van de Dorpsraad Geffen noemt het verdwijnen en ophalen van de oranje kliko's een gemiste kans. De dorpsraad heeft in een gesprek met verantwoordelijk wethouder Johan van der Schoot aangegeven dat veel Geffenaren de oranje kliko graag hadden willen behouden om volle zakken met plastic-afval te verzamelen. En die vervolgens los aan de straat te zetten.

Kapitaalvernietiging

Dat gaat echter niet gebeuren, zo heeft de gemeente Oss laten weten. De kliko's laten staan bij de Geffense huishoudens, betekent - aldus de gemeente - een flinke kapitaalvernietiging. De kliko's, die na de opheffing van de gemeente Maasdonk in het kader van een proef werden uitgereikt, vertegenwoordigen nog een restwaarde. Bovendien zou ook veel administratieve romplomp geven om na te gaan wie de kliko wil behouden.

Proef

Hendriks heeft bij wethouder Van der Schoot het ongenoegen van de dorpsraad kenbaar gemaakt. ,,Weliswaar is de proef in Geffen maar deels geslaagd - er werd vaak ook teveel ander afval in de kliko's gestopt - maar nu wordt er een praktische en financiële drempel opgeworpen voor de inwoners van Geffen die hun afval wel goed willen scheiden. Spijtig.”