Dorpsvuurwerk Reek gaat door

Landerd en ‘Den Bosch’ hebben verder besloten dat de voorwaarden voor het evenement, dat in de vroege uren van 1 januari voor de vijfde keer plaatsvindt, worden aangescherpt. Hierdoor gaat het eerder aangekondigde kort geding bij de rechtbank in Den Bosch niet door.

Onder leiding van de gemeente gaat na de jaarwisseling maximaal tweehonderd kilo gillende keukenmeiden, vuurpijlen en ander fraais de lucht in. Verder worden er strengere eisen gehanteerd voor onder meer transport, opslag en afsteken van het vuurwerk.

Milieudienst

Vorige week werd bekend dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), die de provincie adviseert over vuurwerkshows, faliekant tegen Reek Explodeert is. Daarop spande de organisatie een kort geding aan, dat dinsdag in Den Bosch zou dienen.

Burgemeester Marnix Bakermans van Landerd sprak meteen zijn steun uit voor het evenement. Steeds meer gemeenten in het land pleiten juist voor het afsteken van vuurwerk op centrale plaatsen in straten, wijken of plaatsen.