Douwe Bob laat luidruchtige vrouw uit de zaal zetten tijdens optreden in Oss

De Amsterdamse zanger trapte woensdag zijn nieuwe clubtour af in Oss. Daarbij werkte één bezoeker behoorlijk op zijn zenuwen. Zij bleef maar geluid maken, wat zeker tijdens de rustigere nummers opviel. ,,Ze was totaal idolaat van hem en wist zich geen houding te geven", reageert Oscar Jansen namens het Osse poppodium. Volgens hem gaat het om een verwarde vrouw. ,,Het was duidelijk dat ze geen idee had hoe ze zich moest gedragen tijdens een popconcert.”

Optreden stilleggen

Vorige week kwam de Groene Engel ook al in het nieuws vanwege luidruchtige fans. Toen verstoorde een groepje bezoekers het optreden van de band Navarone. De Nijmeegse rockband zag zich zelfs genoodzaakt het optreden te onderbreken. ,,Moeten we anders even wachten tot jullie klaar zijn met jullie gesprek?” ,,Met popmuziek begeef je je natuurlijk op de grens van uitgaan en cultuurbeleving", gaat Jansen verder. ,,Daarbij is gepraat wat meer geaccepteerd dan bij theater of film. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Het voorval van gisteren heeft hier overigens niet zoveel mee te maken. Dit gaat om een verward iemand, niet om asociaal gedrag.”

In de strijd tegen luidruchtige bezoekers, startte twintig poppodia vorig jaar nog een speciale campagne. Zij kwamen met het initiatief om voortaan lolly’s in te zetten als wapen tegen hardnekkige concertpraters. Bezoekers die zich ergerden aan het gepraat van een ander, konden een lolly pakken en deze overhandigen om duidelijk te maken dat het gepraat storend is. Onder meer 013 in Tilburg, de Effenaar in Eindhoven en De Pul in Uden deden er aan mee.