Dozen vuurwerk gevonden bij buitenbrand in Oss, 500 vierkante meter hoog gras afgebrand

Uitvaart­zorg verdronk zowat in de dood: ‘Zovéél slachtof­fers van corona’

14:00 Magere Hein speelt de hoofdrol in zijn werk, hij is wel wat gewend want Alber Claassen leidt samen met broer Ton een uitvaartbedrijf. Maar toen kwam corona en verdronken ze zowat in de dood; zovéél slachtoffers en alles moest anders, op afstand vooral. ‘Dat past niet bij een persoonlijk afscheid’.