Drama voor groep 8: school opeens dicht door corona, dus geen gala, geen feestweek, geen afscheid

Waar de andere leerlingen van groep 8 van de Evenaar eind vorige week nog de eindmusical konden opvoeren voor hun ouders, was het voor Fenna Geerars van 11 helemaal een drama. ,,We waren ‘s ochtends in De Lievekamp de generale repetitie aan het doen. Ik had al mijn jurk aan, en make-up op. En toen zag ik dat mijn moeder aan het bellen was. Toen kwam ze naar me toe, we moesten weg. Iemand op de BSO had corona, dus ik moest meteen in quarantaine. Ik mocht niet meer meedoen.”