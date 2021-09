Drenkeling overleden, ‘maar dit zegt niets over Geffense Plas’

Nieuwe Bernhezer gemeente­dich­ter Henk Witte wil herkenbaar en toeganke­lijk schrijven

12:02 HEESCH - Henk Witte (74) uit Heesch is de nieuwe gemeentedichter van Bernheze. De gepensioneerde docent Nederlands is deze week geïnstalleerd voor in principe twee jaar en hij is vol enthousiasme begonnen aan de volgens hem eervolle functie.