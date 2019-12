Drie auto's botsen op elkaar op Julianasingel in Oss

Deel Osse ‘jeugdbende’ opgepakt voor geweldple­ging en straatro­ven, meer aanhoudin­gen niet uitgeslo­ten

12:02 OSS - De politie heeft vier jongens van 19, 18, 17 en 16 jaar uit Oss en omgeving aangehouden voor openlijke geweldpleging en een bedreiging in Oss en straatroven in Geffen. De jongens maken volgens de politie onderdeel uit van een groep die voor veel overlast zorgde in Oss.