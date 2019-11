Drie heel grote windmolens Heesch West mogelijk van de baan, maar ‘Eerlijk over Heesch West’ ook niet blij met alternatief

Dit vergt een half jaar, het volgende formele plan zal er niet in januari zijn maar pas tegen de zomer van 2020. ,,We hadden het allemaal onder stoom en kokend water kunnen doen maar in deze gevoelige context kiezen we voor extra tijd’’, zegt de Bossche wethouder Roy Geers.

De bestuurders van Bernheze, Den Bosch en Oss, de gemeenten die samen aan Heesch West werken, verwachten veel van direct overleg met het omwonendenplatform dat dit jaar voor zoveel kritiek zorgde. Het platform heeft nu ook mensen in de klankbordgroep voor Heesch West. Deze week is er al een derde gesprek geweest. Eric Govers, van het platform: ,,Maar tot nu toe is er vooral aan elkaar gesnuffeld. Aan de inhoud zijn we nog niet toegekomen.’’