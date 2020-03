Drie ingesloten taurossen in Keent zwemmen naar het droge

Ossenaar moet cel in omdat hij 4000 pillen bewaarde in garagebox

13:02 DEN BOSCH/OSS Een 36-jarige Ossenaar moet tien maanden in de gevangenis doorbrengen, omdat hij in 2015 ruim 4000 xtc-pillen bewaarde in de door hem gehuurde garagebox bij toenmalig café de Schutskooi aan de Driek van Erpstraat in Oss. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch.