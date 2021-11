Drie keer is scheepsrecht? Danny Vera komt op muziekfestival Muze Misse in Oss

Het wordt het tweede optreden van Vera op Muze Misse, die ook in 2017 in Oss werd verwelkomd. De zanger neemt ook zijn band mee. Vera stootte in 2020 Queen van de nummer 1-positie in de Top 2000 met zijn tophit Roller Coaster. Vera staat op de zaterdag gepland. Sven Hammond ook. Hij heeft net een nieuw album uit. Ook onder meer The Pilgrims zullen die dag gaan spelen op Muze misse.