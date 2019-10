Drie partijen naar Raad van State om eerste windpark Oss

Wethouder Johan van der Schoot sprak in juni al de verwachting uit dat er beroep zou worden ingesteld tegen het bestemmingsplan voor het eerste windpark van Oss. Dit ondanks alle lof die hij in de Osse gemeenteraad van links tot rechts oogstte voor de manier waarop het plan tot stand is gebracht. In de raad was er letterlijk geen enkele discussie over het project. Het bestemmingsplan werd op 27 juni afgehamerd zonder tegengeluid. De eerste Osse windmolens krijgen een maximale tiphoogte van 210 meter. De molens leveren straks genoeg stroom om in de behoefte van 14.500 huishoudens te voorzien.