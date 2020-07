Drie prangende vragen over de dood van Arie den Dekker: ‘Intimidatie niet belonen met woning’

Aan het verkeerde adres?

Wie op zoek is naar woonruimte moet niet bij de gemeente zijn. Dat is in ieder geval het uitgangspunt, ook in de gemeente Oss. Burgemeester Wobine Buijs ging tijdens de persconferentie uitgebreid in op de kiem van het geschil met Arie den Dekker. ,,We hebben het over iemand die voor grote overlast zorgde in zijn omgeving en die zijn woning volledig uitleefde. Toen hij door de wooncorporatie uit zijn huis werd gezet, hebben wij in overleg besloten hem tijdelijk in een slooppand aan de Aengelbertlaan te huisvesten.”