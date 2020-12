Drie rechters buigen zich over geitenvraagstuk Herpen

Herpense geitenboer kan uitbrei­ding voorlopig vergeten: gemeente neemt aanvraag niet in behande­ling

28 november OSS - Veeboer Arjan van de Ven ziet zijn wens om meer geiten te houden in Herpen voorlopig in rook opgaan. De gemeente Oss neemt zijn vergunningaanvraag niet in behandeling, omdat Van de Ven niet zou voldoen aan alle eisen.