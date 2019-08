Drie rijstroken dicht op snelweg naar Oss door ongeval met meerdere voertuigen

Uitspraak Raad van State brengt vestiging PLUS in Oss flinke stap dichterbij

14:05 TIEL - De komst van een enorm distributiecentrum van PLUS naar industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De Raad van State zette woensdag namelijk een streep door de uitbreiding van bedrijventerrein Medel in Tiel, waar PLUS zich in eerste instantie wilde vestigen.