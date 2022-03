Drie Statenleden koninklijk onderscheiden: Harold van den Broek, Suzanne Otters Bruijnen en Hermen Vreugdenhil

Zij ontvingen hun lintje uit handen van de commissaris van de Koning, Ina Adema, vrijdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Alle drie zijn benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Suzanne Otters- Bruijnen (Vught) was van 2006 tot 2015 lid van de gemeenteraad van Vught. In 2015 werd zij gekozen tot lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Op 21 januari is ze gedeputeerde Mobiliteit, Organisatie en Europese programma’s geworden als opvolger van Christophe van der Maat.

Hermen Vreugdenhil (Altena) was van 2007 tot 2011 en van 2015 tot 2022 lid van Provinciale Staten. Van 2014 tot 2019 was hij lid van de gemeenteraad van Werkendam, thans gemeente Altena. Recent is hij directeur/regio coördinator van het Collectief Rivierenland geworden, een organisatie die zich richt op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Harold van den Broek (Reek) was van 2010 tot 2022 lid van de gemeenteraad van Landerd. Van juni 2020 tot 4 februari 2022 was hij lid van Provinciale Staten, voor de fractie Lokaal Brabant. Sinds 3 januari van dit jaar is hij wethouder van de gemeente Maashorst, een fusie van Uden en Landerd sinds januari. Hij was in Landerd lid van RPP, nu is hij actief voor de partij Voor de Dorpen.

Volledig scherm Harold van den Broek krijgt bloemen in verband met zijn onderscheiding. © Marc Bolsius