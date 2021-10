Drie uur dansen als voorbereiding op Dansmarathon

Alcoholis­te is wachtwoord vergeten en kan daarom niet smadelijke teksten verwijde­ren: voorwaarde­lijk cel in

6:04 DEN BOSCH/OSS Een 45-jarige alcoholiste uit Oss was ziedend, na een gesprek met haar bewindvoerster. Die ging volgens haar helemaal verkeerd om met gereserveerd vakantiegeld. De Osse stond vrijdagmiddag voor de politierechter in Den Bosch omdat ze leugens had verspreid over deze vrouw.