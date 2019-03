Drijvende kracht achter TV Berghem plotseling overleden

VIDEO Onrust in Oss na twee weken stilte weer helemaal terug: opnieuw auto’s in vlammen op

8:41 OSS – Na relatief twee rustige weken lijkt de onrust in Oss weer helemaal terug. Nadat afgelopen weekend weer een auto in vlammen opging, was het maandagnacht opnieuw raak. Rond halfvier stonden in de Katwijkstraat twee Volkswagens in lichterlaaie.