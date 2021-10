Drone in beslag genomen en boete na vlucht over bewoond gebied in Oss

Kerken in Oss beginnen fonds GOK: Geen Ossenaar in de Kou

OSS - In navolging van de actie Geef Gas van de landelijke Raad van Kerken in Nederland, hebben de gezamenlijke kerken in Oss besloten tot een soortgelijk fonds voor Oss: Geen Ossenaar in de Kou (GOK)

15:08