Dronken automobilist rijdt bijna politiewagen aan in Herpen, rijbewijs ingenomen

Marieke Janssen loopt toch tijdens de Nacht van de Vluchte­ling

6 juni OSS - Marieke Janssen, vrijwilliger bij Thuis in Oss, loopt in de nacht van 20 op 21 juni toch de Nacht van de Vluchteling. Met twee tantes legt ze een route af van veertig kilometer over de dijken van Overlangel naar Oss.