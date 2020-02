Dronken automobilist sukkelt steeds in slaap tijdens politieverhoor na aanrijding in Oss

Zijn auto kwam na de aanrijding tot stilstand. Of de bestuurder daar iets van heeft gemerkt is de vraag. Getuigen belden de politie. Toen agenten aankwamen zagen ze de bestuurder nog rustig achter het stuur zitten. Tijdens het verhoor sukkelde hij keer op keer in slaap, klaagt de wijkagent van Oss-Zuid op Instagram.

Uit een eerste onderzoek bleek al dat de man zowel alcohol als drugs in zijn lijf had. Hoeveel precies moet uit een exactere meting blijken. Zodra die bekend is wordt een proces-verbaal opgemaakt en krijgt de man een boete of wordt hij vervolgd. Zijn rijbewijs is hij in elk geval voorlopig kwijt.