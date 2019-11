Dronken Berghemse man duwde vrouw met hoofd tegen verwarming

Clarissen blieven geen worst meer; Vegetari­sche Zuster moet klooster in Megen redden

10:04 MEGEN - De ‘Aardse kapucijnerspread’ was na de presentatie als eerste uitverkocht. Maar ook voor de ‘courgettejam met sinaasappel’ was veel belangstelling. Het zijn enkele producten van De Vegetarische Zuster, de nieuwe productlijn van de Clarissen in Megen. Het is een van de nieuwe inkomstenbronnen die het klooster voor de toekomst moeten behoeden.