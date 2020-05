Dronken man scheldt agenten uit in Oss en wordt opgepakt

Moeder stemde met oogbewe­ging in: Anna (19) uit Oss praat bij Beau over verwoestin­gen door corona

15:41 OSS - Anna de Marco zit dinsdagavond aan tafel bij Beau. De 19-jarige Osse vertelt in de populaire tv-talkshow over haar moeder Hanneke, die zwaar door corona getroffen is en al bijna acht weken op de intensive care ligt. En over haar inzet om moeders restaurant te redden.