Dronken man trapt in op auto's in Oss

Doodgesto­ken Rik (18) lijkt willekeu­rig slachtof­fer, fietsende vrouw ontsnapte aan zelfde verdachte

17:27 OSS - De verdachte van het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch, rende zondagochtend ook met een mes achter een fietsende vrouw aan. Zij kon echter net aan de 25-jarige man uit Heesch ontsnappen door hard weg te fietsen. Het is niet duidelijk of dit gebeurde voordat het slachtoffer werd neergestoken of erna.