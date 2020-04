Droog voorjaar: ‘Akkers zijn momenteel als woestijnen voor de weidevogels’

,,De grond is kei- en keihard. Er is geen kever of spin te vinden. En als er al een rondloopt, dan kan die zich makkelijk verstoppen in de scheuren in de klei. De akkers zijn momenteel als woestijnen voor de kuikens.” Jochem Sloothaak ziet met lede ogen hoe funest de vroege droogte uitpakt voor de weidevogels in het noordoosten van Brabant. ,,Door de voedselschaarste hebben de meeste volwassen vogels op dit moment onvoldoende conditie om aan het broeden te beginnen. De kuikens die nog wel uitkomen maken op dit moment geen schijn van kans”, stelt de medewerker van Brabants Landschap.