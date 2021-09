Drooggekookte pan zorgt voor hevige rookontwikkeling tijdens afwezigheid bewoners in Oss

Geen échte Effe Noar Geffe, maar een Effe Noar Gef­fe-rond­je kan tóch

30 augustus GEFFEN - De stropoppen langs de snelweg staan er wel, maar het evenement is afgeblazen dit jaar. Vorig jaar was er een alternatief, met de Molenfeesten waarbij een beperkt aantal bezoekers per keer zittend kon komen feesten, maar ook dat gaat dit jaar niet door. Dit weekend is er wél een Effe Noar Geffe-wandeling.