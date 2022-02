Droogte sloopt natuurschoon weg uit Herperduin

Video Politie met helikopter naar mogelijke schietpar­tij in Oss: geen aanwijzing voor schoten, mogelijk zakelijk conflict

OSS - De politie is zaterdagmiddag na de melding van een mogelijke schietpartij in Oss is met meerdere wagens naar de Doctor Hoebenstraat uitgerukt. Ook vloog een politiehelikopter boven de buurt. Na onderzoek van agenten ter plaatse en een verhoor met een bewoner, wijst volgens een politiewoordvoerder niks erop dat daadwerkelijk is geschoten.

20 februari