Telefoon staat roodgloei­end bij makelaars in Oss door Walkwar­tier: 'Extreem veel inschrij­vin­gen’

6 mei OSS - De telefoon bij de makelaar staat roodgloeiend en de projectontwikkelaar noteert elke anderhalve minuut een voorinschrijving op een appartement in het Osse Walkwartier. ,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt. In ieder geval niet in Oss.”