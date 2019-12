Drugs gevonden bij inval in chalet Heeswijk-Dinther, twee personen aangehouden

Machinepi­sto­len in aanhanger? Dat wist Ossenaar niet

10:30 GEFFEN - Wist een 55-jarige Ossenaar dat er acht machinepistolen in zijn aanhanger in Geffen lagen? Het Openbaar Ministerie bleef maandagmiddag overtuigd van zijn schuld. De verdachte hield vol dat hij de zogenoemde Škorpions vz. 61 in oktober 2015 niet had gezien. De rechtbank sprak hem in 2017 nog vrij van verboden wapenbezit.