‘Drugsafval’ door gemeente in natuur gedumpt, actie blijkt succesvol: ‘Een opsteker’

Parkeren in achtertuin moet overlast Action in Oss-Zuid beperken

5:44 OSS - De parkeerproblemen rond de Action aan de Oude Molenstraat in Oss kunnen verlicht worden met de aanleg van een parkeerterrein in de achtertuin van een huis in de buurt. De eigenaar van het winkelpand waarin Action zit heeft speciaal voor dit doel de woning gekocht. Omwonenden en de SP reageren sceptisch.