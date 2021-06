Drugsafval gedumpt in berm bij parkeerplaats Ravenstein, stuk grond wordt afgegraven

Verdachte Osse straatro­ven (22) mogelijk berecht als minderjari­ge

22 juni DEN BOSCH/OSS - De 22-jarige verdachte van drie gewelddadige straatroven in zijn woonplaats Oss zal in september mogelijk niet als ‘volwassene’, maar als ‘minderjarige’ terechtstaan bij de rechtbank in Den Bosch. De Ossenaar verblijft op dit moment voor observatie in forensische centrum Teylingereind, een soort Pieter Baan Centrum voor jongeren, om te onderzoeken of hij in aanmerking komt voor het ‘jeugdstrafrecht’.