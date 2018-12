Drugslab ontdekt in boerenschuur in Lithoijen

SP kritisch over torpederen tweede crematori­um Oss: ‘Vindt wethouder het nu geen perfecte locatie meer?’

12:25 OSS - De Osse SP-fractie snapt niet dat de locatie Hissehaag ten zuiden van de stad bij nadere bestudering niet geschikt blijkt voor de vestiging van een crematorium. ,,Als gemeenteraadslid was de heer Van Orsouw op 11 januari 2018 van mening dat de locatie Hissehaag ‘op alle fronten beter scoort’ en ‘een perfecte locatie is’. Is dit nog steeds het standpunt van de heer Van Orsouw? Of is hij als wethouder van mening veranderd?”