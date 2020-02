Drugslab Reek: vijf mannen blijven vastzitten

Hoewel zijn vriendin 25 weken zwanger is, vindt de rechtbank dat er reden genoeg is om de man in voorarrest te houden. Zijn advocaat stelde dat de man alleen heeft geholpen bij het in- en uitladen van alle drugschemicaliën en 'zeker niet geworteld is in het criminele milieu’, maar de officier van justitie zag dat anders. ,,De advocaat maakt de rol van de woningeigenaar te klein. Hij is gezwicht voor het geld.”

Handschrift

Het Openbaar Ministerie ziet de 27-jarige verdachte uit Bergeijk als de man die de leiding had over het drugslab. De politie vond bij hem een briefje met instructies voor het maken van de drugs. Zijn advocaat Mark Nillesen betwist dat het bewuste brief geschreven is door zijn cliënt, maar een handschriftdeskundige oordeelde dat dat ‘waarschijnlijk’ wel zo is. Hoewel er geen bewijs is dat de man ooit zelf in Reek is geweest, zag de rechtbank voldoende reden om ook hem in voorarrest te houden.