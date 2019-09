Drugsverslaafde Ossenaar blijft politie en justitie bezighouden

Kroegbaas vangt slachtof­fers brand Oss op: ‘Je kan die mensen toch niet op straat laten staan?’

10:36 OSS - In de uren na de uitslaande brand aan de Berghemseweg in Oss ontpopte café 't Berghje zich als een tijdelijk opvangcentrum. Uitbater Antoine van den Bergh schonk er koffie, thee en zette waar nodig zelfs een bedje klaar voor de getroffen gezinnen. ,,Dat is toch het minste dat je kan doen?”