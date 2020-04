Drukker dan rond de kerst, depostBode kan het aan dankzij eindexamenkandidaten

Handrem op samenwer­king Be Quick en Nulandia: ‘Geen onderwerp om via webcam te behandelen’

9:15 NULAND - Het lijkt een eeuwigheid geleden dat Be Quick en Nulandia naar buiten traden met het nieuws dat ze samen wilden werken. In werkelijkheid is het pas een maandje geleden. Maar door het coronavirus kunnen de twee clubs nu niet meer stappen naar elkaar zetten.